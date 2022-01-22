В посольстве РФ указали на обеспокоенность Эстонии «российской угрозой»

Посольство РФ сообщило 21 января, что тема якобы «вторжения» России на Украину не дает покоя эстонским политикам и высокопоставленным военным.

«Тема «российской угрозы» не дает покоя эстонским политикам и высокопоставленным военным. Изо дня в день в Таллине тиражируются заявления об «агрессии» России и необходимости поддержки Украины, включая поставку вооружений», — сообщило российское диппредставительство на странице в Facebook.

В частности, как передали дипломаты, 19 января из уст командующего Силами обороны Мартина Херема прозвучали очередные «инсинуации о высокой вероятности нападения России на Украину».

Российское посольство подчеркивает, что очередной всплеск антироссийской риторики в Эстонии совпал с идущими в республике дебатами о ситуации с ростом цен на коммунальные услуги.

«С сожалением приходится констатировать, что вместо объективного анализа причин высокой стоимости электричества и газа некоторые политики решили, что называется, переложить с больной головы на здоровую, обвинив в росте цен нашу страну», — указывает посольство РФ.

Дипломаты подчеркнули, что на фоне звучащих в адрес РФ обвинений в агрессии, Москве необходимы юридические гарантии безопасности.

Ранее в этот день стало известно, что Литва, Латвия и Эстония предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

При этом газета The Wall Street Journal написала, что власти ФРГ не позволяют своей союзнице по НАТО Эстонии осуществлять поставки Украине тех вооружений, которые имеют немецкое происхождение.

Днем ранее сообщалось, что администрация США разрешила странам Балтии поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства и собирается сама отправить туда же пять военно-транспортных вертолетов Ми-17.

21 января завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по гарантиям безопасности в Женеве. Они продлились полтора часа. По итогам встречи стороны по отдельности проведут пресс-конференции. Также в МИД РФ заявили 21 января об отсутствии непреодолимых разногласий между Россией и США. В ведомстве указали на необходимость заново выстроить атмосферу доверия между странами.

По итогам переговоров пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты в письменных предложениях, которые они направят России, опишут представления Вашингтона о том, как страны могут укрепить чувство безопасности друг друга.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.