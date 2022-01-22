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ФРГ выплатит компенсацию за «Северный поток – 2» только по решению суда

Замглавы ФНЭБ Гривач: ФРГ выплатит компенсацию за СП-2 только по решению суда
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Если «Северный поток – 2» заблокируют по надуманным обстоятельствам, после судебных разбирательств немецкой стороне придется выплатить компенсации. Об этом в пятницу, 21 января, заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

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По его словам, судебные разбирательства последуют в том случае, если проект будет заблокирован под надуманными предлогами. В результате может быть принято решение о необходимости компенсировать потери инвесторов проекта.

Также в этот день представитель минэкономики ФРГ заявила, что политического влияния на работу Федерального сетевого агентства Германии по сертификации «Северного потока – 2» нет.

Ранее в этот день министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек сообщил, что Германия не должна будет платить компенсацию, если национальный регулятор признает газопровод «Северный поток – 2» не соответствующим праву Евросоюза.

Также в пятницу премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания в ФРГ Мануэла Швезиг заявила об острой необходимости запуска СП-2, поскольку он может способствовать в переходе Германии к возобновляемым источникам энергии. Она подчеркнула важность для Берлина «критического диалога и экономического взаимодействия с Россией».

Днем ранее немецкий политолог Александр Рар сообщил о том, что глава МИД Германии Анналена Бербок, которая ранее выступала против газопровода СП-2, в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым признала заинтересованность в газе из РФ. Он отметил, что политика министра соответствует конструктивной немецкой дипломатии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров же заявил, что Россия обратила внимание коллег из Германии на контрпродуктивность попыток политизации проекта «Северный поток – 2». Он напомнил, что СП-2 является крупнейшим коммерческим проектом последнего десятилетия, направленным на обеспечение энергетической безопасности ФРГ и Европы.

18 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержка в запуске проекта газопровода СП-2 негативно сказывается и на участниках рынка, и на потребителях газа в Европе.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре Германия приостановила процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. Продолжить процедуру можно после того, как в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода

Директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер 16 января предположил, что запуск СП-2 произойдет в течение 2022 года. По его словам, после запуска начнется стабилизация цен на газ.

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