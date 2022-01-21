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Генсек ООН выразил уверенность в невозможности вторжения на Украину

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил уверенность, что военного вторжения на Украину не произойдет, так как оно противоречит нормам международного права.

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«Очевидно, что мое послание заключается в том, что военной интервенции быть не должно в этом контексте. Я уверен, что этого не случится, и очень надеюсь, что я прав», — сказал он в пятницу, 21 января, на пресс-конференции.

Гуттериш добавил, что считает единственным путем к разрешению конфликта между сторонами дипломатию. По его словам, любое вторжение какой-либо страны в другую противоречит международному праву.

При этом генсек организации уточнил, что стороны ООН не пришли к консенсусу в вопросе официального посредника в этой ситуации. Он, в свою очередь, выразил готовность стать медиатором.

«Я могу гарантировать, что мои добрые услуги всегда доступны для снижения напряженности», — резюмировал Гутерриш.

При этом ранее в этот день СМИ сообщили, что Великобритания направила на Украину почти 30 военнослужащих недавно созданной Армейской бригады специальных операций.

20 января министерство обороны Украины заявило, что страна на сегодняшний день получает военную помощь от международных партнеров в беспрецедентных объемах. Так, в США сенаторы из Демократической и Республиканской партий внесли в конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Литва, Латвия и Эстония сообщили, что предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin. Кроме того, Чехия планирует направить в помощь стране снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что отправка британского оружия на Украину не способствует снижению напряженности.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.

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