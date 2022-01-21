Иммунолог объяснил ослабление тяжести симптомов коронавируса

То, что симптомы нового штамма коронавируса «Омикрон» переносятся легче, чем предыдущие варианты инфекции, говорит о том, что большая часть заболевших переносит вирус не тяжело или бессимптомно, заявил в пятницу, 21 января, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Говоря о самых часто встречающихся симптомах при COVID-19, подразумевается, что их испытывает наибольшее количество зараженных в популяции. А частота встречаемости тех или иных симптомов напрямую зависит от степени тяжести заболевания. Если больший процент легкого течения болезни, как в случае с «Омикроном», то и основные симптомы будут легкие — например, острая боль в горле. Это не значит, что у коронавируса раньше были более тяжелые симптомы, так как в действительности большая часть людей переболевает им либо бессимптомно, либо легко», — подчеркнул Крючков в беседе с «Известиями».

Он напомнил, что около месяца назад говорилось о новом симптоме коронавируса — потере аппетита. По словам иммунолога, это свидетельствует об ослаблении тяжести заболевания.

Крючков также отметил, что при «Омикроне» частым симптомом является боль в горле, что говорит о том, что вирус стал реже «опускаться» в легкие.

«Соответственно все симптомы, связанные с сердечно-сосудистой системой, с дыхательными и респираторными, неврологическими проявлениями встречаются реже. Это не значит, что их вообще нет, но просто легких случаев гораздо больше. Подчеркну, что боль в горле и проблемы с ЖКТ встречались и при других штаммах», — заключил иммунолог.

Ранее в этот день Крючков рассказал, что потеря обоняния может не проявляться при «Омикроне» из-за понижения тропности вируса к соответствующим нервам, рецепторам, из-за чего происходит меньшее поражение, а также меньшей патогенности самого штамма. Врач уточнил, что новый штамм «дает большую долю легких случаев заражения, в том числе бессимптомных».

20 января главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина заявила, что при заболевании «Омикроном» такие симптомы, как потеря вкуса и обоняния, наблюдаются реже. Чаще у заболевших этим штаммом коронавируса встречается боль и першение в горле, а также осиплость.

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