Терапевт Минздрава рассказала о частых симптомах «Омикрона»

При заболевании «Омикроном» такие симптомы как потеря вкуса и обоняния наблюдаются реже. Чаще у заболевших этим штаммом коронавируса встречается боль и першение в горле, а также осиплость. Об этом в четверг, 20 января, сообщила на заседании в Общественной палате РФ главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина.

«Эти варианты очень тропны к верхним дыхательным путям и поэтому такие симптомы, как осиплость голоса, насморк, першение в горле, боль в горле — они довольно типичны. <...> Такой признак, как аносмия, то есть потеря запаха, изменение вкуса, — он реже встречается при новой коронавирусной инфекции, которая вызвана определенными мутациями», — сообщила Драпкина.

Врач также отметила, что у «Омикрона» сократился срок инкубационного периода — были случаи, когда через два дня у человека уже проявлялись первые симптомы COVID-19. По словам Драпкиной, эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается и связано это с распространением «Омикрона».

Ранее в этот день врач Владимир Зайцев также заявил, что «Омикрон» в первую очередь поражает слизистые и верхние дыхательные пути. В связи с этим следует обрабатывать именно нос и горло. Он отметил важность использования антисептиков именно на водной основе, так как спиртовые смеси обжигают слизистые оболочки и могут образовать рубцы.

18 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру, показатели заболеваемости вызывают беспокойство. Также он указал на необходимость увеличить объемы тестирования на коронавирус. Он отметил, что правительство России выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса, еще 5 млрд рублей в целях борьбы с COVID-19 будет направлено в регионы.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.