Иммунолог объяснил исчезновение распространенного симптома при «Омикроне»

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, почему потеря обоняния — популярный симптом коронавируса — стал реже фиксироваться у больных COVID-19.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 21 января, специалист объяснил, что симптом может не проявляться из-за понижения тропности вируса к соответствующим нервам, рецепторам, из-за чего происходит меньшее поражение, а также меньшей патогенности штамма «Омикрон». Врач уточнил, что новый штамм «дает большую долю легких случаев заражения, в том числе бессимптомных».

«Среди всех заражаемых в единицу времени «Омикрон» дает больше таких случаев, но при этом он в принципе дает большее количество заражений», — заявил иммунолог.

Пациенты с COVID-19, по словам Крючкова, стали реже жаловаться на потерю обоняния с появлением штамма «Дельта».

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок также подтвердил, что потеря обоняния реже стала встречаться у пациентов при «Омикрон»-штамме. Он уточнил, что этот симптом наблюдается в 20% случаев, у каждого пятого. Кроме того, появляется этот симптом практически на исходе заболевания, хотя раньше проявлялся в самом начале.

Болибок добавил, что основным симптомом по-прежнему остается повышение температуры — он встречается в 90% случаев.

Ранее 21 января главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева назвала способ облегчить симптомы «Омикрона». По ее словам, самыми частыми симптомами этого штамма являются повышение температуры, насморк и боль в горле. Их можно облегчить, соблюдая домашний режим. При температуре выше 38 градусов следует воспользоваться жаропонижающим средством на основе парацетамола. При насморке можно использовать сосудосуживающие препараты, отмечает агентство городских новостей «Москва». Боль в горле, по словам Журавлевой, облегчат обильное питье и лекарства, уменьшающие першение, уточняет НСН.

В случае, если самостоятельное лечение не способствует улучшению самочувствия, через два-три дня необходимо обратиться за врачебной консультацией. Отдельно фармаколог предостерегла от использования антибиотиков — в борьбе с вирусом они неэффективны, пишет «Москва 24».

20 января главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина заявила, что при заболевании «Омикроном» такие симптомы, как потеря вкуса и обоняния, наблюдаются реже. Чаще у заболевших этим штаммом коронавируса встречается боль и першение в горле, а также осиплость.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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