Лавров выразил обеспокоенность ситуацией в сфере международной безопасности

Печально, что взрослые люди не думают о том, как сделать мир безопасным, — таким образом оценил ситуацию в сфере международной безопасности глава МИД России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, состоявшейся в пятницу, 21 января.

«Печально, что взрослые люди меряются, кто круче, а не думают о том, чтобы сделать мир безопасным», — отметил глава МИД России.

Также глава внешнеполитического ведомства рассказал, что Блинкен озвучил предварительную устную реакцию на предложения России по гарантиям безопасности.

Вместе с тем Лавров отметил, что США согласились предоставить РФ письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе.

Блинкен в свою очередь назвал переговоры с российским коллегой откровенными и субстантивными.

Переговоры прошли в Женеве ранее в этот день. Они длились полтора часа.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 14 января, что альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке. Он отметил, что каждое государство имеет право на выбор собственной дороги и решения относительно желания принадлежать к «военному союзу, которым является НАТО».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал 10 января, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности России, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.

Как пояснил политолог Виталий Волчков, Вашингтону выгодно не давать ответ по гарантиям безопасности, чтобы в дальнейшем искажать свою позицию в зависимости от геополитических интересов.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.