Политолог заявил о выгоде США не давать РФ ответ по безопасности в ЕС

Если Вашингтон не предоставит официальный письменный ответ Москве по результатам переговоров о безопасности в Европе, то в дальнейшем он сможет искажать свою позицию, в зависимости от геополитических интересов. Об этом рассказал «Известиям» политолог Виталий Волчков в понедельник, 17 января.

По его словам, Россия озвучила США и НАТО четкую и понятную позицию и ждет такого же ответа на свои предложения от западной стороны. От этого зависит целесообразность дальнейших переговоров по гарантиям безопасности.

«Переговоры, которые идут на переговорных площадках, они фальсифицируются в средствах массовой информации. Мы сталкивались с тем, что Запад в изложении результатов переговоров, прежде всего для своих союзников, дает искаженную информацию», — заявил политолог.

Объясняя, почему в переговорах по Европе не участвуют страны Евросоюза, Волчков указал, что речь идет не о самих странах, а о том, чтобы их интересы учитывались со стороны РФ и США.

На этой неделе состоялась серия консультаций России и Запада по гарантиям безопасности. Они проходили в три этапа: 10 января состоялась встреча делегаций РФ и США в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Соответствующие проекты договоров России с США и НАТО 17 декабря опубликовал МИД РФ. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.

16 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация Соединенных Штатов намерена сообщить о дальнейших шагах по контактам с Россией на следующей неделе.