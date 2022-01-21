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США обвинили белорусских чиновников в терроризме в связи с посадкой Ryanair

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Власти США выдвинули обвинения в воздушном терроризме против должностных лиц Белоруссии, причастных к инциденту с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил Минюст Соединенных Штатов на сайте.

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Так, согласно опубликованному заявлению, по факту вынужденной посадки обвиняются глава госпредприятия «Белаэронавигация» Леонид Чуро, его заместитель Олег Казючица и два сотрудника госбезопасности Белоруссии, фамилии которых в документе не приводятся.

Им инкриминируется сговор с целью осуществления акта «воздушного терроризма».

Накануне, 19 января, анализ, проведенный Международной организацией гражданской авиации (ICAO), показал, что информация о минировании самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске, была ложной. Отмечается, однако, что передача фейковой информации не приписывается никакому государству.

Об отчете по факту посадки в минском аэропорту рейса Ryanair FR4978 с Романом Протасевичем и его девушкой Софией Сапегой на борту стало известно в ночь с 17 на 18 января. Доклад был составлен специальной группой по расследованию фактов, в состав которой вошли эксперты ICAO в области авиационной безопасности.

31 января совет организации проведет заседание по дальнейшим действиям на основании результатов анализа информации об экстренной посадке самолета.

23 мая 2021 года лайнер авиакомпании экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившемся. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софию Сапегу — задержали.

24 мая на фоне критики Минска Западом Евросоюз принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Кроме того, многие авиакомпании стали избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

25 мая департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии опубликовал полную стенограмму записи переговоров диспетчера с пилотом самолета Ryanair. Уточнялось, что экипаж самолета несколько раз пытался узнать об источнике информации о минировании самолета.

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