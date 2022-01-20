Байден стал одним из самых непопулярных президентов США за всю историю

Средний рейтинг одобрения работы Джо Байдена в период пребывания на посту президента США стал одним из самых низких за всю историю Соединенных Штатов. Об этом 20 января сообщает компания Morning Consult.

Средний годовой рейтинг одобрения деятельности Байдена составил 49%. Аналогичный показатель был у Барака Обамы. Показатели ниже были только у двух президентов — у Рональда Рейгана в январе 1982 года (48%) и Дональда Трампа в январе 2018 года (38%). Рейтинги одобрения других президентов с 1954 года не опускались ниже 54%.

В отчете сказано, что максимальный показатель «народной любви» у Байдена отмечается в январе и апреле минувшего года — 57%. В начале 2022 года рейтинг президента упал до 40%, став самым низким с начала его работы в должности главы государства.

20 декабря 2021 года стало известно, что деятельность Джо Байдена на посту президента США не устраивает 55% населения страны, в том числе 44% категорически не одобряют работу американского лидера.

Судя по данным аналогичного опроса, опубликованного 31 октября NBC News, против деятельности Байдена выступали 54% граждан США.

23 августа опрос издания The Hill показал резкое снижение рейтинга Байдена до 49% среди населения США после захвата Афганистана боевиками радикальной группировки «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). При этом в начале месяца деятельность американского лидера одобряли 55% американцев.

Кроме того, в конце августа члены Республиканской партии Соединенных Штатов призвали к импичменту или отставке Байдена на фоне произошедших в столице Афганистана взрывов.