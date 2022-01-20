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Байден стал одним из самых непопулярных президентов США за всю историю

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Средний рейтинг одобрения работы Джо Байдена в период пребывания на посту президента США стал одним из самых низких за всю историю Соединенных Штатов. Об этом 20 января сообщает компания Morning Consult.

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Средний годовой рейтинг одобрения деятельности Байдена составил 49%. Аналогичный показатель был у Барака Обамы. Показатели ниже были только у двух президентов — у Рональда Рейгана в январе 1982 года (48%) и Дональда Трампа в январе 2018 года (38%). Рейтинги одобрения других президентов с 1954 года не опускались ниже 54%.

В отчете сказано, что максимальный показатель «народной любви» у Байдена отмечается в январе и апреле минувшего года — 57%. В начале 2022 года рейтинг президента упал до 40%, став самым низким с начала его работы в должности главы государства.

20 декабря 2021 года стало известно, что деятельность Джо Байдена на посту президента США не устраивает 55% населения страны, в том числе 44% категорически не одобряют работу американского лидера.

Судя по данным аналогичного опроса, опубликованного 31 октября NBC News, против деятельности Байдена выступали 54% граждан США.

23 августа опрос издания The Hill показал резкое снижение рейтинга Байдена до 49% среди населения США после захвата Афганистана боевиками радикальной группировки «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). При этом в начале месяца деятельность американского лидера одобряли 55% американцев.

Кроме того, в конце августа члены Республиканской партии Соединенных Штатов призвали к импичменту или отставке Байдена на фоне произошедших в столице Афганистана взрывов.

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