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Деятельность Байдена на посту президента разочаровала 55% американцев

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Деятельность Джо Байдена на посту президента США не устраивает 55% населения страны, в том числе 44% категорически не одобряют работу американского лидера. Об этом свидетельствуют данные проведенного с 11 по 13 декабря опроса социологической службы Marist Institute, опубликованного в понедельник, 20 декабря.

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В опросе участвовали 1400 американцев старше 18 лет.

«Это наивысший негативный рейтинг Байдена с момента вступления в должность», — говорится на сайте службы.

Кроме того, сообщается, что рейтинг одобрения президента Соединенных Штатов составил 41%, и он не превышал отметку в 50% с июня.

Отмечается, что статистическая погрешность опроса составляет 4,1 процентных пункта.

Судя по данным аналогичного опроса, опубликованного 31 октября NBC News, против деятельности Байдена выступали 54% граждан США. На тот момент цифра выросла на шесть пунктов с августа. В частности, семь из 10 участников опроса, почти половина из которых — демократы, считают, что страна движется в неправильном направлении.

При этом, довольны работой американского лидера были 42% опрошенных. Этот показатель упал на 7 пунктов по сравнению с августом.

Отмечалось, что ниже показатель одобрения деятельности президента Соединенных Штатов был только у предшественника Байдена Дональда Трампа в 2017 году (37%).

23 августа опрос издания The Hill показал резкое снижение рейтинга Байдена до 49% среди населения США после захвата Афганистана боевиками радикальной группировки «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). При этом в начале месяца деятельность американского лидера одобряли 55% американцев.

Кроме того, в конце августа члены Республиканской партии Соединенных Штатов призвали к импичменту или отставке Байдена на фоне произошедших в столице Афганистана взрывов.

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