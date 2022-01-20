Главная трасса Чехии заблокирована из-за столкновения 40 машин

На трассе в Чехии столкнулись около 40 автомобилей. Не менее пяти человек пострадали, некоторых зажало в салоне. По предварительным данным, в результате массовой аварии никто не погиб, передает телеканал «Известия». Движение по трассе D-5 в сторону Праги оказалось полностью заблокировано. По данным чешских СМИ, в момент аварии в этом районе шел сильный снег.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.