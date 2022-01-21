Ледяной дождь: сирийские беженцы утопают в грязи

Лагерь для перемещенных лиц в Идлибе, на сирийско-турецкой границе, утопает в грязи после сильных дождей и последовавшего за ними наводнения. Как беженцы выживают в таких условиях — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Muhammed Said
Многие семьи пытаются переселиться в другие лагеря, где условия проживания лучше
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Muhammed Said
Те, кому не удается уехать, остаются сражаться с непогодой
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Muhammed Said
Крыши их палаток промокают под дождем
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Muhammed Said
Отремонтировать или купить новое покрытие им не на что
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Muhammed Said
Согреться и высушить вещи невозможно — отопление отсутствует
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Muhammed Said
Цены на топливо сильно подскочили
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Muhammed Said
Женщины и дети собирают в округе всё, что можно поджечь, чтобы согреться, — ветки, полиэтилен, изношенную обувь
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Muhammed Said
Из-за нехватки топлива палатки прогревают два раза в день — час днем и два часа перед сном
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Muhammed Said
Подобные природные катастрофы обрушиваются на лагеря в Идлибе каждую зиму. Беженцам приходится выживать при низких температурах под сильным ветром и проливными дождями на открытом пространстве
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Muhammed Said
По данным ООН, прошлой зимой более 196 лагерей и более 67 тыс. человек пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями в Идлибе и Алеппо в конце января
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Muhammed Said
В настоящее время на северо-западе Сирии, где расположен Идлиб, проживает около 2,7 млн вынужденных переселенцев, из них 1,6 млн — в лагерях для беженцев
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