Разбитая мечта: как беженцы прорываются в США

Десятки тысяч мигрантов, среди которых есть не только выходцы из Центральной и Южной Америки, но уже встречаются и представители самых разных континентов, не оставляют попытки попасть в США через территорию Мексики. Как формируются караваны нелегалов, готовых силой прорываться к американской мечте, — в фотогалерее «Известий»