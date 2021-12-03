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Разбитая мечта: как беженцы прорываются в США

Десятки тысяч человек не оставляют попытки пересечь мексикано-американскую границу
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Мигранты идут к границе США
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Десятки тысяч мигрантов, среди которых есть не только выходцы из Центральной и Южной Америки, но уже встречаются и представители самых разных континентов, не оставляют попытки попасть в США через территорию Мексики. Как формируются караваны нелегалов, готовых силой прорываться к американской мечте, — в фотогалерее «Известий»
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Мигранты идут к границе США
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Уэуэтан — один из городов, где формируются многотысячные караваны мигрантов. Люди блокируют городские улицы и требуют от мексиканских властей выдачи гуманитарных виз, чтобы пересечь страну и добраться до США
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Мигранты идут к границе США
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
В городском парке Уэуэтана формируется караван, который вскоре направится к границе с США
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Мигранты идут к границе США
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Живут мигранты прямо в парке
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Мигранты идут к границе США
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Спят на подстилках, захваченных из дома
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Мигранты идут к границе США
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Воды и продуктов не хватает
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Мигранты идут к границе США
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Хорошо, если по дороге встречается кокосовая пальма — можно и напиться, и перекусить
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Мигранты идут к границе США
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
В 25 км от Уэуэтана находится город Тапачула, где осенью собирался рекордный караван мигрантов численностью порядка 70 тыс. человек
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Мигранты идут к границе США
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Мигрантам разрешили ночевать на территории стадиона
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Мигранты идут к границе США
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Активисты заявили, что они готовы пробиваться на территорию США силой
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Мигранты идут к границе США
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Среди беженцев в Тапачуле — тысячи гаитян, которых нанимали в качестве дешевой рабочей силы в странах Южной Америки, а с началом пандемии и закрытием множества предприятий уволили
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Мигранты идут к границе США
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
У мигрантов нет права находиться ни на территории Мексики, ни в США, и для начала они требуют визы от мексиканских властей
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Мигранты идут к границе США
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
С приходом Байдена и смягчением миграционной политики поток мигрантов резко увеличился — они решили, что это хороший шанс прорваться в США
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Мигранты идут к границе США
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Однако администрации Байдена пришлось вернуться к политике, проводимой Трампом, — она уже ведет переговоры с правительством Мексики по поводу возобновления миграционной программы, в соответствии с которой беженцы обязаны ждать результатов рассмотрения их дел на территории сопредельной страны
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