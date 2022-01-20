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Bloomberg заявил о планах ЦБ запретить криптовалюту в России

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) убедила главу Центробанка (ЦБ) России Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в стране. Об этом в четверг, 20 января, сообщил телеканал Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным издания, служба выступила за данный запрет, так как платежи, произведенные в криптовалюте, являются трудноотслеживаемыми. Отмечается, что в России зарегистрировано примерно 17 млн криптокошельков.

В декабре Набиуллина выступила против использования российской финансовой инфраструктуры для сделок с криптовалютами. Она заверила, что регулятор может реализовать это ограничение.

3 декабря в ЦБ сообщили, что оказание финорганизациями услуг, связанных с криптоактивами, не отвечает интересам инвесторов и несет большие риски.

7 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не готова к признанию криптовалюты биткоин, так как повода для этого нет. По его словам, приравнивание этой криптовалюты к деньгам может только навредить финансовой и экономической системам.

В июле 2020 года глава государства Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Согласно документу, с 2021 года в стране разрешается проводить сделки с ЦФА, криптовалюты могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой. Запрещается использовать их как средство платежа.

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