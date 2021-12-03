В ЦБ заявили о рисках оказания финорганизациями услуг с криптоактивами

Оказание финорганизациями услуг, связанных с криптоактивами, не отвечает интересам инвесторов и несет большие риски. Об этом в пятницу, 3 декабря, говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

«По мнению Банка России, оказание финансовыми организациями услуг, связанных с операциями с криптоактивами и производными инструментами на такие активы, не отвечает интересам инвесторов на финансовом рынке и несет большие риски», — отметили в ЦБ.

Кроме того, регулятор не поддержал предложение рынка о расширении практики выпуска российских финансовых инструментов в иностранной валюте.

30 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что риски криптовалют из-за их высокой волатильности очень велики.

14 октября российский лидер отметил, что о возможности заключения контрактов на поставки нефти в криптовалюте говорить рано из-за нестабильности цифровой валюты. Он заявил, что криптовалюта когда-то может стать и средством накопления, ведь «всё развивается». Однако на сегодняшний день этот рынок колеблется и криптовалюта ничем не обеспечена.

7 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не готова к признанию криптовалюты биткоин, так как повода для этого нет. По его словам, приравнивание этой криптовалюты к деньгам может только навредить финансовой и экономической системам.

В июле 2020 года Путин подписал закон о регулировании цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Согласно документу, с 2021 года в стране разрешается проводить сделки с ЦФА, криптовалюты могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой. Запрещается использовать их как средство платежа.