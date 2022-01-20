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Посол РФ возложил ответственность за убийство журналистов в ЦАР на 3R

Посол РФ: российских журналистов в ЦАР в 2018 году убили боевики группировки 3R
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По предварительным данным, трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в 2018 году убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R. Об этом 20 января рассказал Александр Бикантов в своем первом интервью в качестве российского посла в ЦАР.

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Как сообщил он агентству «РИА Новости», журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа-Сибю. Тогда, по предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R.

Кроме того, по словам Бикантова, в декабре 2020 года 3R в коалиции с другими бандитскими группировками напала на Банги — столицу и крупнейший город республики. В результате нападения погибло много мирных жителей, но Банги не был взят боевиками под контроль.

«Армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооруженные формирования за границы ЦАР», — уточнил новый посол в республике.

В 2020 году посол России в Банги Владимир Титоренко рассказал, что погибшие в Центральноафриканской республике журналисты нарушили множество законов этой страны. По его словам, при получении виз журналисты назвали себя в посольстве ЦАР в Москве туристами, на деле приехав в страну с журналистскими удостоверениями, подписанными Центром управления расследованиями. В документах было указано, что они являются волонтерами ООН.

Кроме того, дипломат добавил, что журналисты предпринимали попытку проникнуть на секретный объект — военную базу Беренго, не получив разрешения министерства обороны республики.

13 января заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что убийство журналистов было совершено с целью грабежа.

Ранее, в августе 2018 года, официальный представитель МИД России Мария Захарова называла эту же версию убийства.

1 августа в МИД России заявили, что посольство ЦАР в Москве было введено в заблуждение относительно истинной цели визита группы и выдало им туристические визы. Журналисты работали в этой стране без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съемочной аппаратуры и проведение съемки.

О том, что в ЦАР неизвестные убили троих журналистов из России, стало известно 31 июля 2018 года. Оператор Кирилл Радченко, режиссер Александр Расторгуев и репортер Орхан Джемаль приехали в страну 28 июля для съемок документального фильма о деятельности частных военных компаний (ЧВК) в республике. Это было задание Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского.

Погибший Джемаль работал как военкор на ряд российских СМИ. Вместе с Маратом Сайченко он делал репортажи из Ливии, охваченной войной. В ночь на 22 августа 2011 года он был серьезно ранен в ногу из крупнокалиберного пулемета во время битвы за Триполи.

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