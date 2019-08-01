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Стали известны новые детали расследования убийства российских журналистов в ЦАР

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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В Министерстве иностранных дел России заявили, что российское посольство в Банги было введено в заблуждение относительно истинной цели поездки убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) журналистов из РФ, из-за чего им и были выданы туристические визы. Об этом в четверг, 1 августа, сообщается на сайте ведомства.

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«Множество вопросов остается к организаторам поездки журналистов. Так, посольство ЦАР в Москве было введено в заблуждение относительно истинной цели визита группы и выдало туристические визы. К. Радченко, О. Джемаль, А. Расторгуев работали в ЦАР без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съемочной аппаратуры и проведение съемки», — указано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В нем также говорится, что МИД будет и далее в рамках своей компетенции оказывать поддержку Следственному комитету России в расследовании данного дела.

Накануне официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова опровергла сообщение СМИ о том, что личные вещи убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов не были отправлены в Москву.

По словам Захаровой, в своей публикации «Новая газета» допустила «пример очередного вранья», заявив, что вещи хранятся в российском посольстве в ЦАР. Личные вещи убитых журналистов направлены в Россию.

О том, что в ЦАР неизвестные убили троих журналистов из России, стало известно 31 июля 2018 года. Оператор Кирилл Радченко, режиссер Александр Расторгуев и репортер Орхан Джемаль приехали в страну 28 июля для съемок документального фильма о деятельности частных военных компаний (ЧВК) в республике. Это было задание Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского.

Погибший Джемаль работал как военкор на ряд российских СМИ. Вместе с Маратом Сайченко он делал репортажи из Ливии, охваченной войной. В ночь на 22 августа 2011 года он был серьезно ранен в ногу из крупнокалиберного пулемета во время битвы за Триполи.

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