Появились новые подробности убийства российских журналистов в ЦАР

Российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) убили говорившие на арабском языке бандиты во время попытки ограбления. Об этом 11 января рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«На расстоянии 23 км от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски», — цитирует Петренко «РИА Новости».

Она уточнила, что неустановленные лица приказали пассажирам выйти из машины и потребовали отдать вещи, включая фото- и видеоаппаратуру. После попытки сопротивления нападавшие расстреляли российских граждан. В это время водителю удалось скрыться с места происшествия.

Петренко также сообщила, что этот водитель не имеет отношения к правоохранительным органам страны.

«Он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банги. Поскольку он владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник, журналисты предложили ему сопровождать их в поездках по стране», — приводит слова представителя СКР агентство «Интерфакс».

Летом 2018 года в ЦАР погибли оператор Кирилл Радченко, режиссер Александр Расторгуев и репортер Орхан Джемаль. Они приехали в страну 28 июля для съемок документального фильма о деятельности частных военных компаний (ЧВК) в республике. Позднее выяснилось, что организаторы командировки — «Центр управления расследованиями» — почти не занимались вопросами безопасности журналистов.