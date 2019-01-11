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Появились новые подробности убийства российских журналистов в ЦАР

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Фото: ТАСС/Владимир Малянов
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Российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) убили говорившие на арабском языке бандиты во время попытки ограбления. Об этом 11 января рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

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«На расстоянии 23 км от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски», — цитирует Петренко «РИА Новости».

Она уточнила, что неустановленные лица приказали пассажирам выйти из машины и потребовали отдать вещи, включая фото- и видеоаппаратуру. После попытки сопротивления нападавшие расстреляли российских граждан. В это время водителю удалось скрыться с места происшествия.

Петренко также сообщила, что этот водитель не имеет отношения к правоохранительным органам страны.

«Он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банги. Поскольку он владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник, журналисты предложили ему сопровождать их в поездках по стране», — приводит слова представителя СКР агентство «Интерфакс».

Летом 2018 года в ЦАР погибли оператор Кирилл Радченко, режиссер Александр Расторгуев и репортер Орхан Джемаль. Они приехали в страну 28 июля для съемок документального фильма о деятельности частных военных компаний (ЧВК) в республике. Позднее выяснилось, что организаторы командировки — «Центр управления расследованиями» — почти не занимались вопросами безопасности журналистов.

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