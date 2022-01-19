Американский эксперт назвал Украину обузой для НАТО

Украина является скорее обузой, чем военным активом, в НАТО не рассматривают всерьез возможность того, что страна может стать членом альянса. Об этом заявил в среду, 19 января, американский политический эксперт Клинтон Эрлих в комментарии телеканалу Fox News.

«Украина — это скорее обуза, чем военный актив. Политики настаивают на ее вступлении, аргументируя, что это должно произойти, потому что Россия не должна иметь право вето на то, кто входит в НАТО», — отметил Эрлих.

По его словам, многие чиновники, занимающие руководящие посты в НАТО, не хотят видеть Киев в альянсе из-за коррупции в украинском правительстве. Эрлих также обратил внимание на то, что расширение НАТО может привести США к войне с Россией. Об этом, как уточнил политический эксперт, говорил американский военный стратег времен холодной войны Джордж Кеннан.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины последствия для России будут «калечащими». Кроме того, Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину и выделят дополнительные $300 млн в 2022 году.

В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что сценарий моратория на расширение Североатлантического альянса неприемлем для России. По его словам, Россия будет делать всё возможное дипломатическими средствами, чтобы не допустить вступления Украины в альянс.

14 января глава МИД России Сергей Лавров отметил, что существуют основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине. При этом министр отметил, что РФ никогда не угрожала украинскому народу.

Кроме того, Лавров указал на то, что в планах США и НАТО присутствует желание «замотать» процесс по гарантиям безопасности.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Среди основных требований РФ - гарантия нерасширения НАТО и отсутствие в альянсе Украины. При этом МИД подчеркивал, что ситуация, при которой Киев не возьмут в альянс, но военные базы США и их союзников появятся на украинской территории также неприемлемы.