В Москве госпитализировали олимпийскую чемпионку по фехтованию Забелину

Трехкратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Александру Забелину госпитализировали в Москве, причиной назван коронавирус. Об этом 19 января сообщил «Спорт-Экспресс».

84-летнюю пациентку доставили в больницу с подозрением на коронавирусную пневмонию. Состояние женщины ухудшилось 18 января, у нее поднялась температура.

По оценке медиков, пенсионерка находится в состоянии средней степени тяжести.

Александра Забелина — трехкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, первая советская спортсменка, ставшая чемпионкой мира в личном первенстве, 23 раза была чемпионкой СССР.

Ранее в среду стало известно, что в Москве при необходимости увеличат в два раза количество операторов скорой помощи в связи с распространением нового «Омикрон»-штамма коронавируса в городе.

Это делается для того, чтобы скорая помощь могла быстрее реагировать на звонки в период распространения COVID-19. В столице также увеличили число оперативных бригад скорой помощи и дежурных врачей.

На прошлой неделе в городе выросло количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в два раза — до 5,7 тыс. в день. А во вторник, 18 января, уже превысило 8 тыс.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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