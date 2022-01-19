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Иммунолог назвала рекомендуемую дозировку жаропонижающих при «Омикроне»

Иммунолог Ярцева объяснила, как принимать жаропонижающие при признаках «Омикрона»
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Заболевшим COVID-19, в том числе вызванным «Омикрон»-штаммом, при высокой температуре можно принимать в качестве жаропонижающих ибупрофен или парацетамол, однако важно соблюдать эффективную дозировку. Об этом «Известиям» в среду, 19 января, рассказала иммунолог Ирина Ярцева.

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«Для ибупрофена — это 1200 мг в сутки, то есть по 400 мг три раза в день. Для парацетамола — это по 1000 мг три раза в день, то есть 3000 мг», — указала врач.

При этом иммунолог подчеркнула, что не существует эффективных противовирусных препаратов при COVID-19, в связи с чем призвала не заниматься самолечением.

«Обильное питье, систематически горло полоскать, нос промывать <...>. И жаропонижающее в эффективной дозировке», — рекомендовала она.

Следование данным рекомендациям требует консультации специалиста.

Ранее в этот день главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина дала рекомендации при проявлении первых признаков «Омикрона». Она уточнила, что начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, а также болью в мышцах и головной болью.

Специалист отметила, что при обнаружении вируса необходимо выпивать не менее 2 л жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты. Для снижения неприятных ощущений при першении в горле можно использовать средства с антимикробными и противовоспалительными свойствами, полоскания на основе трав или хлоргексидина. Кроме того, по словам Сметаниной, противовирусные препараты помогут облегчить течение болезни.

Ранее в среду директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Омикрон» нельзя считать более легким вариантом коронавируса, так как у некоторых людей без иммунитета к COVID-19 может наблюдаться тяжелое течение болезни.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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