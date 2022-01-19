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В РФ опровергли идею о размещении ядерных сил на территории Белоруссии

Джабаров: Москва и Минск не обсуждают размещение ядерных сил РФ в Белоруссии
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Минск и Москва не ведут переговоры о размещении ядерных сил РФ на территории Белоруссии. Об этом в среду, 19 января, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Сотрудник Госдепартамента высокого ранга 18 января заявила, что в США опасаются, что конституционный референдум в Белоруссии позволит разместить на территории страны войска и ядерные силы России.

«[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко уже предлагал при необходимости разместить на территории Белоруссии российские ядерные силы. Но, насколько мне известно, дальше разговоров дело не пошло, переговоров нет», — приводят «РИА Новости» слова Джабарова.

Сенатор отметил, что заявления Госдепа говорят о желании «поиграть мускулами».

Ранее, 17 декабря, представитель Еврокомиссии заявил, что проект поправок к Конституции Белоруссии был принят в Евросоюзе к сведению, но приоритетными для республики считают «национальный диалог и честные президентские выборы в этой стране».

Проект поправок к Конституции Белоруссии был опубликован 27 декабря. Документ закрепляет невозможность избрания главой государства одного и того же лица более двух сроков.

Референдум по изменениям в Конституцию Белоруссии пройдет во второй половине февраля. Об этом 23 декабря сообщил Лукашенко.

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