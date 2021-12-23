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Лукашенко назвал срок проведения референдума по Конституции Белоруссии

Лукашенко: референдум по изменениям в конституцию Белоруссии пройдет в феврале
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Референдум по изменениям в Конституцию Белоруссии пройдет во второй половине февраля. Об этом сообщил в четверг, 23 декабря, президент республики Александр Лукашенко.

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«После периода обсуждения проекта данной Конституции мы еще раз (для того чтобы посмотреть, какие существенные, принципиальные будут внесены народом предложения) соберемся в рамках рабочей группы. А итоговое заседание уже потом проведем конституционной комиссии. И уже с готовым проектом, после того как конституционная комиссия рассмотрит результаты работы нашей рабочей группы, утвердит их, внесем проект Конституции уже на референдум», — цитирует Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».

На совещании по вопросам изменения Основного закона страны глава республики добавил, что через несколько дней проект новой Конституции Белоруссии будет вынесен на всенародное обсуждение. В случае изменения закона система управления в государстве будет отстроена заново.

«Если кто-то думает, что мы это всё с бухты-барахты примем и бросим, и начнется каша и хаос, этого не будет», — подчеркнул он.

2 декабря Лукашенко сообщил, что проект новой Конституции страны опубликуют до Нового года. Он также добавил, что референдум по новому Основному закону республики предполагается провести в 20-х числах февраля 2022 года, если не будет никаких ЧС.

18 октября белорусский лидер заявил, что в период проведения конституционного референдума может быть предпринята новая попытка активизации протестов. Среди методов стран Запада он перечислил информационные технологии и психологическую войну, которая создает у населения негативный образ власти. По словам президента, возможна новая попытка революции в республике.

4 октября совет республики нацсобрания страны одобрил законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь». Поправки включают введение единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней. По словам Лукашенко, перераспределение полномочий и создание новой структуры власти — главная, но не единственная задача новой Конституции.

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