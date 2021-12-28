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В Еврокомиссии прокомментировали проект поправок конституции Белоруссии

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Проект поправок к конституции Белоруссии был принят в Евросоюзе к сведению, но приоритетными для республики считают «национальный диалог и честные президентские выборы в этой стране», заявил 27 декабря в беседе с «РИА Новости» представитель Еврокомиссии (ЕК).

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«Мы приняли к сведению публикацию проекта поправок к конституции. Для ЕС приоритетом остается прекращение репрессий, освобождение политических заключенных, настоящий инклюзивный диалог, который должен привести к новым, свободным и честным президентским выборам под наблюдением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ», — заявил он.

Еврокомиссар добавил, что эти принципы были озвучены по итогам саммита Евросоюза в октябре 2020 года.

Проект поправок к конституции Белоруссии был опубликован 27 декабря. Документ закрепляет невозможность избрания главой государства одного и того же лица более двух сроков.

Референдум по изменениям в конституцию Белоруссии пройдет во второй половине февраля. Об этом 23 декабря сообщил президент республики Александр Лукашенко.

18 октября белорусский лидер заявил, что в период проведения конституционного референдума может быть предпринята новая попытка активизации протестов. Среди методов стран Запада он перечислил информационные технологии и психологическую войну, которая создает у населения негативный образ власти. По словам президента, возможна новая попытка революции в республике.

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