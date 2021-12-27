В Белоруссии опубликовали проект изменений в конституцию

Проект новой конституции Белоруссии закрепляет невозможность избрания главой государства одного и того же лица более двух сроков. Документ 27 декабря публикует госагентство БелТА.

«Президент избирается сроком на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков», — указано в публикации.

В настоящее время президент Белоруссии может избираться на неограниченное количество сроков.

Вместе с тем документ регламентирует возможность смещения с должности главы государства решением Всебелорусского народного собрания (ВНС).

«Президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления», — говорится в проекте.

Согласно новому проекту конституции, президент Белоруссии назначает премьера с предварительного согласия палаты представителей.

В случае гибели главы государства в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, военной агрессии, вследствие иных действий насильственного характера госорганы действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности. Также в таком случае должен быть введен режим чрезвычайного или военного положения, а заседания Совбеза будут проводиться под руководством председателя Совета республики.

В случае прекращения исполнения полномочий президент пожизненно с его согласия является членом Совета республики.

При этом документ предусматривает запрет на финансирование проведения выборов другими государствами, иностранными организациями и гражданами.

Кроме того, проект предполагает возможность предоставлять убежище иностранцам и лицам без гражданства, которые подвергаются преследованию в других странах.

Также проектом новой конституции исключается агрессия в отношении других стран.

«Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм международного права. Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств», — говорится в тексте.

23 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что референдум по изменениям в конституцию республики пройдет во второй половине февраля.

18 октября белорусский лидер заявил, что в период проведения конституционного референдума может быть предпринята новая попытка активизации протестов. Среди методов стран Запада он перечислил информационные технологии и психологическую войну, которая создает у населения негативный образ власти. По словам президента, возможна новая попытка революции в республике.

4 октября совет республики нацсобрания страны одобрил законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь». Поправки включают введение единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней. По словам Лукашенко, перераспределение полномочий и создание новой структуры власти — главная, но не единственная задача новой конституции.