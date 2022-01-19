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Глава ВОЗ допустил появление новых штаммов коронавируса

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В связи с повсеместным распространением «Омикрон»-варианта в мире еще продолжат появляться новые штаммы коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил 18 января генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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«Эта пандемия пока нигде не завершилась, и в условиях невероятного глобального распространения «Омикрона» существует вероятность появления новых вариантов. Вот почему отслеживание и оценка [ситуации] исключительно важны», — отметил глава ВОЗ на брифинге в Женеве.

В связи с этим Гебрейесус призвал мировое сообщество обеспечить равное распределению вакцин против COVID-19 и других средств борьбы с инфекцией.

По его мнению, человечество может вступить «во вторую и еще более разрушительную фазу вакцинного неравенства», если в ближайшее время не удастся изменить нынешнюю модель распределения вакцин от COVID-19.

«Нам нужно обеспечить, чтобы мы делились существующими вакцинами на равноправной основе», — подчеркнул он.

По словам Гебрейесуса, несмотря на то, что вакцинация менее эффективна в предотвращении заражения и распространения «Омикрона», нежели от остальных вариантов, она все еще исключительно хорошо предотвращает серьезное заболевание и смерть.

Ранее во вторник директор Всемирной организации здравоохранения сообщил, что в мире на прошлой неделе было зарегистрировано более 18 млн случаев заражения коронавирусом. По его словам, «следующие несколько недель будут критически важными» для служб здравоохранения, ведущих борьбу с пандемией.

Также он заявил, что утверждение, будто вызванное этим штаммом заболевание является «легким», вводит в заблуждение.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса. Он также призвал руководителей перевести сотрудников на удаленный формат работы там, где это возможно.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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