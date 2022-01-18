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Эксперт предрек распад Украины после вступления в НАТО

Политолог Бортник: в НАТО Украина может вступить «только по частям»
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Присоединение Украины к НАТО сейчас выглядит как «нереальный путь», страна может распасться на несколько частей. Об этом во вторник, 18 января, сообщил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии каналу «Наш».

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«Нас туда никто не берет и не возьмет. Более того, в НАТО мы можем вступить только по частям. <…> А мы хотим жить единой страной, на всей территории, одним народом», — отметил эксперт.

Как отмечал политолог 10 января, Украина может столкнуться с потерей государственности в случае, если власти не предложат уступок как России, так и США.

Страны-противники «схлопнут» Украину, если Киев не пойдет на какие-то уступки в отношениях с Москвой и Вашингтоном, предупредил Бортник.

Ранее в этот день главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что армия страны сделала огромный шаг, чтобы приблизиться не только к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ), но и к полноценному членству в альянсе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 16 января, что отношения России с НАТО подошли к красной линии из-за продвижения альянса на Украину.

Песков подчеркнул, что НАТО — это не голубь мира, а инструмент конфронтации, подбирающийся к границам РФ.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал 17 декабря, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса является неприемлемой угрозой для безопасности.

Как заявил 8 декабря президент РФ Владимир Путин, после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России.

По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, Украина может стать частью организации, если альянс не будет принимать в расчет наличие у станы нерешенных территориальных споров.

При этом в Киеве считают вступление в НАТО главным направлением внешней политики страны. В 2014 году украинский парламент принял решение отказаться от внеблокового статуса страны. В 2019 году украинские власти изменили текст конституции, теперь в ней прописано, что государство нацелено присоединиться к НАТО.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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