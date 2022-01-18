Главком ВСУ рассказал о шагах Украины к членству в НАТО

Украинская армия сделала огромный шаг, чтобы приблизиться к полноценному членству в НАТО. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью изданию «Укринформ».

По его словам, Украина сделала огромный шаг, чтобы приблизиться не только к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ), но и к полноценному членству в альянсе.

Залужный отметил, что ВСУ освоили более 300 стандартов НАТО.

«Не хочу никого критиковать, но таким количеством стандартов, насколько я знаю, овладели далеко не все вооруженные силы европейских стран, которые уже являются членами альянса», — сказал главнокомандующий ВСУ 17 января.

Он также подчеркнул, что вступление в НАТО и получение ПДЧ — это дело политиков. Украинская армия будет работать, чтобы приблизить этот момент.

Ранее в понедельник вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила надежду, что в ближайшие 10 лет НАТО предпримет шаги по принятию страны в альянс.

В январе прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО. После встречи делегаций России и США замглавы МИДа Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. Также замминистра указал на то, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.

Опасения на тему расширения НАТО также выразил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он указал, что продолжение политики открытых дверей альянса и его дальнейшее продвижение в сторону границ России угрожают Москве. В связи с этим власти России стремятся получить соответствующие юридические гарантии, подчеркнул он. При этом Песков исключил ведение переговоров с НАТО с позиции силы.

13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем могут стать членами альянса, однако отказалась предоставить обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Украина также получила статус партнера организации с расширенными возможностями.