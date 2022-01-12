Песков исключил ведение переговоров с Западом с позиции силы со стороны РФ

Несмотря на заявления президента России Владимира Путина о том, что страна по новейшим вооружениям является лидером в мире, переговоры с Западом ведутся не с позиции силы. Об этом сообщил 12 января представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1» обратил внимание на то, что по новому вооружению РФ является мировым лидером. Он также добавил, что рано или поздно у зарубежных партнеров тоже появится гиперзвуковое оружие.

«Мы не ведем переговоры с позиции силы. Президент Владимир Путин говорил, что здесь нет и не может быть места каким-то ультиматумам», — подчеркнул Песков.

По его словам, в настоящий момент ситуация дошла до критической черты, при которой дальше нельзя медлить.

Ранее в этот день глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что позиции России и Запада остаются далекими друг от друга, однако можно ожидать продолжения интенсивных переговоров и консультаций. Боррель также указал, что Евросоюз должен воспользоваться кризисом в отношениях с Россией для укрепления единства и защиты интересов.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве, которая продлилась примерно 7,5 часов. После беседы замглавы МИДа Сергей Рябков сравнил высказывания американских коллег с диалогом из криминального боевика «Красная жара».

12 января в Брюсселе началось заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В среду посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что обвинительная риторика Госдепартамента США мешает конструктивной атмосфере на переговорах Москвы и Вашингтона. По его словам, предложения России по гарантиям безопасности для стабилизации ситуации в Европе надо принять в кратчайшие сроки. России нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах, добавил Антонов.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.