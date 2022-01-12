Боррель выразил надежду на продолжение переговоров России и Запада

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель в среду, 12 января, заявил, что позиции России и Запада остаются далекими друг от друга, однако можно ожидать продолжения интенсивных переговоров и консультаций.

«На этой неделе состоялась первая серия дискуссий: в понедельник между США и Россией в Женеве, за ней следуют переговоры между Россией и НАТО в Брюсселе в среду. Позиции остаются далекими, но мы можем рассчитывать на продолжение серии интенсивных многоуровневых переговоров и консультаций, в которых ЕС будет продолжать полноценно участвовать», — написал он в своем блоге.

Вместе с тем Боррель указал, что Евросоюз должен воспользоваться кризисом в отношениях с Россией для укрепления единства и защиты интересов.

Ранее в этот день спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США придется либо поддержать предложенные Россией меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий. По его словам, Вашингтон, проводя политику собственной исключительности, не думает о безопасности своих союзников.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве, которая продлилась примерно 7,5 часов. После беседы замглавы МИДа Сергей Рябков сравнил высказывания американских коллег с диалогом из криминального боевика «Красная жара».

12 января в Брюсселе началось заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В среду посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что обвинительная риторика Госдепартамента США мешает конструктивной атмосфере на переговорах Москвы и Вашингтона. По его словам, предложения России по гарантиям безопасности для стабилизации ситуации в Европе надо принять в кратчайшие сроки. России нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах, добавил Антонов.

При этом 10 января Боррель сообщил, что получил заверения от госсекретаря США Энтони Блинкена, что ЕС и его страны-участницы будут частью любых переговоров с Россией. Он обратил внимание на то, что двусторонние переговоры в Женеве — первый шаг на пути понимания ситуации, поэтому ничего необычного в двустороннем формате нет.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.