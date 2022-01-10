Боррель получил заверение от США в совместном принятии решений по безопасности

Переговоры Москвы и Вашингтона в двустороннем формате не будут иметь каких-либо существенных решений без активного участия Евросоюза (ЕС), заверил госсекретарь США Энтони Блинкен верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Об этом он заявил 10 января в беседе с BBC Radio 4.

«Я получил заверения от госсекретаря Блинкена, что ЕС и его страны-участницы будут частью любых переговоров с Россией, не будет никаких согласований без наших действий, координации и участия», — сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии добавил, что Евросоюз оказался несколько в стороне от переговоров президентов России и США, когда в начале и конце декабря Владимир Путин и Джо Байден провели телефонные переговоры. По его мнению, Россия намеренно исключила ЕС из переговорного процесса. А предложения России для ЕС Боррель оценивает как проблемные, так как они противоречат «принципу европейской архитектуры безопасности».

Но в то же время двусторонние переговоры в Женеве — первый шаг на пути понимания ситуации, поэтому ничего необычного в двустороннем формате нет, подчеркнул он.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве ранее 10 января. Они продлились примерно 7,5 часа. Обсуждения проходили в постпредстве Соединенных Штатов в Женеве в закрытом для прессы формате.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры РФ и США были сложными, долгими и конкретными, стороны не пытались обойти острые углы. В Кремле давать оценки переговорам не стали, сославшись на слишком ранний этап консультаций для каких-либо выводов.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.