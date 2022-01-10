В Кремле отказались давать оценку консультациям по вопросам безопасности РФ и США
В Кремле считают, что давать какие-то оценки консультациям по вопросам безопасности РФ с США в Женеве еще рано. Об этом в понедельник, 10 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве ранее в этот день, они продлились примерно 7,5 часа. Обсуждения проходили в постпредстве Соединенных Штатов в Женеве в закрытом для прессы формате.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что РФ едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.
9 января госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что администрация США не ожидает прорывов на переговорах по безопасности.
Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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