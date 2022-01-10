В Кремле отказались давать оценку консультациям по вопросам безопасности РФ и США

В Кремле отказались давать оценку консультациям по вопросам безопасности РФ и США 2022-01-10 21:32:19"> 2022-01-10 21:32:19 2022-01-10 21:32:19 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

В Кремле считают, что рано давать оценки консультациям по вопросам безопасности РФ и США

10 января 2022, 21:34 0

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин