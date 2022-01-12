В Госдуме назвали условие для снятия напряженности в мире

США придется либо поддержать предложенные Россией меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин обратил внимание на то, что «сегодня Вашингтон как слон в посудной лавке — разрушает систему обеспечения международной безопасности». По его словам, выходом из сложившейся ситуации являются действия США.

«Выход из сложившейся ситуации, снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США. Им придется либо поддержать предложенные нашей страной меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий. Ответ Вашингтона должен быть конкретным и обоснованным, без затягивания процесса», — написал спикер ГД РФ в Telegram-канале 12 января.

Вместе с тем политик напомнил, что Соединенные Штаты «в одностороннем порядке вышли из важнейших международных соглашений, позволявших сохранять военно-стратегический баланс в мире». В то же время, по словам Володина, страна принимает решение о вторжении на территории других государств, обходя отношение к подобным действиям от ООН.

«США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников», — заключил спикер ГД РФ.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. Переговоры продлились примерно семь с половиной часов. После беседы замглавы МИДа Сергей Рябков сравнил высказывания американских коллег с диалогом из криминального боевика «Красная жара». 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В среду посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что обвинительная риторика Госдепартамента США мешает конструктивной атмосфере на переговорах России и Соединенных Штатов. По его словам, предложения России по гарантиям безопасности для стабилизации ситуации в Европе надо принять в кратчайшие сроки. России нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах, добавил Антонов.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.