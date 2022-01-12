Прямой эфир
Общество
Проклова отметила улучшение состояния после госпитализации
Общество
Нелегальные онлайн-продажи алкоголя выросли на фоне распространения COVID-19
Общество
Путин поздравил жителей Карачаево-Черкесии со 100-летием республики
Общество
У актера Куравлева не подтвердился COVID-19
Общество
За год в транспорте Москвы выявили 550 тыс. нарушителей масочного режима
Происшествия
Депутата застрелили в Нижегородской области
Общество
За сутки в России выявили 17 946 случаев COVID-19
Происшествия
На Сахалине нашли пропавшего в декабре подростка
Общество
В Туле водитель внедорожника заблокировал проезд «скорой»
Происшествия
Более 150 школ эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании

В Госдуме назвали условие для снятия напряженности в мире

В Госдуме заявили, что снятие напряженности в мире зависит от позиции США на встрече с РФ
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США придется либо поддержать предложенные Россией меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин обратил внимание на то, что «сегодня Вашингтон как слон в посудной лавке — разрушает систему обеспечения международной безопасности». По его словам, выходом из сложившейся ситуации являются действия США.

Власть Совета: пойдут ли РФ и НАТО на уступки
И чего ждать от следующего раунда переговоров по безопасности на полях ОБСЕ

«Выход из сложившейся ситуации, снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США. Им придется либо поддержать предложенные нашей страной меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий. Ответ Вашингтона должен быть конкретным и обоснованным, без затягивания процесса», — написал спикер ГД РФ в Telegram-канале 12 января.

Вместе с тем политик напомнил, что Соединенные Штаты «в одностороннем порядке вышли из важнейших международных соглашений, позволявших сохранять военно-стратегический баланс в мире». В то же время, по словам Володина, страна принимает решение о вторжении на территории других государств, обходя отношение к подобным действиям от ООН.

«США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников», — заключил спикер ГД РФ.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. Переговоры продлились примерно семь с половиной часов. После беседы замглавы МИДа Сергей Рябков сравнил высказывания американских коллег с диалогом из криминального боевика «Красная жара». 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В среду посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что обвинительная риторика Госдепартамента США мешает конструктивной атмосфере на переговорах России и Соединенных Штатов. По его словам, предложения России по гарантиям безопасности для стабилизации ситуации в Европе надо принять в кратчайшие сроки. России нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах, добавил Антонов.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022