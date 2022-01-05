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Бывший генсек НАТО предложил способ принять Украину и Грузию в альянс

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Североатлантическому альянсу (НАТО) следует разработать план действий по присоединению Украины и Грузии к организации, при этом наличие нерешенных территориальных споров у обеих стран в расчет можно не принимать. Такое мнение выразил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в публикации в издании Politico.

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«Мы обещали Грузии и Украине места за столом НАТО в 2008 году, и пришло время разработать план действий для реализации нашего обещания. При необходимости мы можем сделать это с оговоркой, что статья 5 устава НАТО распространяется только на территорию, находящуюся под контролем Киева и Тбилиси», — отметил бывший генсек.

Чтобы осуществить подобный замысел, страны альянса могут ограничить действие 5-й статьи устава альянса, в которой стороны признали, что «вооруженное нападение на одну (договаривающуюся сторону. — Ред.) или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом».

Позиция НАТО по вопросу включения Украины в число стран-членов остается уклончивой. Так, 16 декабря генсек блока Йенс Столтенберг не ответил на вопрос президента Украины Владимира Зеленского о том, в каком году страна войдет в состав НАТО.

При этом в Киеве считают вступление в НАТО главным направлением внешней политики страны. В 2014 году украинский парламент принял решение отказаться от внеблокового статуса страны. В 2019 году украинские власти изменили текст конституции, теперь в ней прописано, что государство нацелено присоединиться к НАТО.

Россия не раз заявляла, что рассматривает вступление Украины в альянс как недружественный шаг. Президент РФ Владимир Путин 8 декабря сообщил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Также российский лидер назвал провокационным вопрос о том, собирается ли РФ нападать на Украину, заметив, что Россия — миролюбивое государство.

Проблема внутриукраинского конфликта и вопрос расширения НАТО на восток войдут в повестку российско-американских переговоров по стратегической стабильности и вопросам безопасности, которые пройдут 10 января.

После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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