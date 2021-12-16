Кулеба заявил об отсутствии ответа на вопрос о сроках вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не ответил на вопрос президента Украины Владимира Зеленского о том, в каком году страна войдет в состав НАТО. Об этом сообщил в четверг, 16 декабря, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

«Там (на встрече Зеленского и Столтенберга. — Ред.) тоже было всё очень хорошо, позитивно, но единственный недостаток, скажу честно, что год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали», — отметил Кулеба.

Представители НАТО заверили руководство Украины, что дискуссия о вступлении страны в организацию «должна происходить исключительно между Украиной и альянсом».

По словам министра, данную встречу Киев считал очень важной, так как Украине было необходимо обсудить с НАТО конкретные вопросы, связанные с поддержкой, которую вооруженные силы страны хотели бы получить у военного блока.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что Россия подтолкнула Украину к движению в сторону НАТО после 2014 года. Как подчеркнул президент Украины, уже на протяжении многих лет страна видит себя в альянсе.

10 декабря Столтенберг исключил компромиссы с Россией по решению Украины войти в НАТО. По его словам, каждое суверенное государство имеет право выбирать свой путь.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 8 декабря, что НАТО начинает подминать Украину под себя, добавив, что для Москвы такие действия являются «красной линией».