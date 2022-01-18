Генсек НАТО предложил союзникам и РФ продолжить переговоры по безопасности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил союзникам и Москве продолжить переговоры по безопасности в ближайшее время в рамках Совета Россия–НАТО. Об этом сообщил во вторник, 18 января, сам генсек на совместной пресс-конференции в Германии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Столтенберг отметил, что на данный момент главной задачей является «продвинуться на политическом направлении». По его словам, союзники по НАТО готовы снова встретиться с Россией.

«Сегодня я пригласил Россию и союзников по НАТО принять участие в серии встреч в рамках Совета Россия–НАТО в ближайшем будущем, чтобы обсудить наши озабоченности, но также выслушать и российские озабоченности», — уточнил генсек.

Вместе с тем он добавил, что для альянса «главное — не допустить военного нападения на Украину». В то же время Столтенберг обратил внимание на то, что между странами НАТО нет единой позиции по «Северному потоку – 2». Однако, по его словам, альянс призывает все страны диверсифицировать источники энергии.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров подробно поговорил с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок о проектах документов по гарантиям безопасности. Глава дипведомства добавил, что российская сторона ожидает от НАТО и США ответов на предложения по гарантиям безопасности для того, чтобы продолжить переговоры. Лавров также обсудил с Бербок процесс сертификации «Северного потока – 2», указав на неконструктивность попыток политизации этой темы.

Накануне замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО прекрасно представляет, какие военно-технические меры Россия может принять при отказе альянса от российских требований по гарантиям безопасности. По его словам, конкретные меры будут зависеть от задействованных против интересов России военных потенциалов.

16 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс готов обсуждать вопрос сокращения вооружений с Россией. Он уточнил, что альянс готов затронуть с Москвой в том числе и проблему ядерных вооружений. Однако он также отмечал, что альянс не готов на компромиссы по нерасширению.

14 января Лавров подчеркнул, что в планах США и НАТО присутствует желание «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Он отметил, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Как считает глава МИД России, «такому негативному развитию событий» в решающей степени способствует Запад.

Переговоры о гарантиях безопасности ранее прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.