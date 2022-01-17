Грушко назвал возможный ответ РФ на отказ НАТО от гарантий безопасности

НАТО прекрасно представляет, какие военно-технические меры Россия может принять при отказе альянса от российских требований по гарантиям безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он напомнил, что Россия никому не угрожает, а, наоборот, предостерегает. Грушко подчеркнул, что российская позиция абсолютно понятна и предсказуема.

«И мы ее четко изложили, теперь ждем такой же честной реакции. В НАТО прекрасно представляют, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь. Мы наши возможности не скрываем, действуем очень транспарентно», — отметил замглавы МИД РФ в интервью газете «Коммерсант», опубликованном 17 января.

Вместе с тем он добавил, что конкретные меры будут зависеть от задействованных против интересов России военных потенциалов. При этом Грушко заверил, что РФ примет решение о продолжении диалога с НАТО и США по гарантиям безопасности после того, как будут получены «письменные ответы на письменные предложения РФ».

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уровень активности альянса сейчас превосходит по своей мощности деятельность организации в момент окончания холодной войны. Он уточнил, что такая концентрация войск в Европе стала реакцией блока на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

Тогда как за день до этого Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов обсуждать вопрос сокращения вооружений с Россией. Он уточнил, что альянс готов затронуть с Москвой в том числе и проблему ядерных вооружений. Однако он также отмечал, что альянс не готов на компромиссы по нерасширению.

14 января глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в планах США и НАТО присутствует желание «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Как считает глава МИД России, «такому негативному развитию событий» в решающей степени способствует Запад.

При этом министр отметил, что терпению России в отношении действий Запада «пришел конец». Он указал на то, что Москва ждет от США и НАТО конкретный ответ по проектам соглашений о гарантиях безопасности.

Ранее состоялись переговоры о гарантиях безопасности. Они прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.