Дело о взятке возбудили в отношении начальницы транспортной полиции на Камчатке

На Камчатке в отношении начальницы регионального линейного отдела МВД на транспорте возбуждено уголовное дело о взятке за разрешение незаконного провоза икры рыбы. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника Камчатского линейного отдела МВД на транспорте. Должностное лицо подозревается в получении взятки за незаконные действия (ч.3 ст. 290 УК РФ)», — говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.

Отмечается, что 42-летняя начальница местного отдела МВД на транспорте получила 74 тыс. рублей от двух мужчин 32 и 37 лет в период с июня по сентябрь прошлого года в обмен на бездействие.

Следователи уточнили, что мужчины незаконно проносили на борт самолетов, следующих за пределы Камчатского края, немаркированную зернистую икру рыбы лососевых пород. Сотрудница правоохранительных органов при этом не только не пресекала данные преступные деяния, но и «оказывала им содействие в возвращении изъятой немаркированной икры в ходе административных процедур».

Кроме того, уголовные дело возбуждены и в отношении взяткодателей, их подозревают в совершении преступлений группой лиц по пункту «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ.

В данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств.

Ранее в понедельник пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии сообщила о задержании главы таможенной службы республики Адилета Кубанычбекова по подозрению в коррупции. Речь шла о масштабном характере коррупции в органах таможенной службы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 336 ч. 1 («Коррупция»). Сам Кубанычбеков был задержан и водворен в ИВС СИЗО.