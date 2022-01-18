Вирусолог Центра Гамалеи назвал основание для медотвода от вакцинации

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, когда имеет смысл отложить вакцинацию от коронавируса.

«По большому счету основания для медицинского отвода весьма приблизительны, — заметил ученый в интервью «Известиям». — Допустим, если у человека в анамнезе анафилактический шок, отек Квинке, он может сделать прививку, но обязательно в медучреждении, где есть необходимые препараты, и не покидать его сразу после укола. Главное, а, может, единственное, основание для медотвода — состояние человека в этот момент. Если у него наблюдается обострение хронического заболевания или иное острое состояние, в том числе простуда — вакцинацию нужно перенести».

Анатолий Альтштейн подчеркнул, что при заражении «Омикроном» есть случаи тяжелого течения болезни и тяжелых последствий. И хоть этот штамм сейчас теснит самый пока что смертоносный вариант «Дельта», «она никуда не делась» и по-прежнему представляет опасность.

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