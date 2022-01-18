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Вирусолог назвал главную загадку COVID-19

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Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил наличие в природе коронавируса неизвестного науке механизма.

Агент национальной опасности: как рост заболеваемости связан с «Омикроном»
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«Для меня главная загадка — почему в какой-то момент кривая заболеваемости вдруг идет на спад? Почему она поднимается, понятно — это эпидемический процесс: вирус находит чувствительного хозяина и распространяется. Но почему происходит спад волны заболеваемости? — задается вопросом в интервью «Известиям» ученый. — Принято объяснять это явление развитием иммунитета у переболевших, но волны были и на ранней стадии пандемии, когда не так уж много людей переболело и было еще мало полностью вакцинированных. Могу предположить, что должен существовать некий механизм, который на определенном этапе эпидемии снижает контагиозность вируса. Например, чем быстрее размножается вирус, тем сильнее его геном повреждается нейтральными и вредными мутациями, это снижает его заразность. Заболеваемость снижается. Затем приходит новый вариант, и волна возобновляется».

Анатолий Альтштейн подчеркнул, что это не общепринятая точка зрения, но он не видит иной причины для немотивированного снижения заболеваемости.

«К началу февраля будет месяц, как мы находимся на подъеме. На опыте зарубежных «волн» мы видим, что месяц — это срок, к которому достигается максимум при «Омикроне». Скорее всего, в начале февраля заболеваемость в России пойдет на спад», — предположил собеседник издания.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Заболеваемость в России пойдет на спад в начале февраля»

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