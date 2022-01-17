Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Законопроект о QR-кодах единогласно снят с рассмотрения Советом Госдумы. Об этом в понедельник, 17 января, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

«Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», — написал он.

Володин также выразил благодарность гражданам за обратную связь. В декабре он получил массу отзывов россиян о возможном принятии закона. Спикер Госдумы подчеркнул, что слышать друг друга важно.

«Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — продолжил он.

Ранее в понедельник секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил, что число заболевших COVID-19 будет возрастать, в связи с этим необходимо обстоятельно и обдуманно рассматривать возможность новых ограничительных мер, вызванных эпидемиологической ситуацией.

Также в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несколько пунктов про законопроект о QR-кодах уберут из списка поручений президента РФ Владимира Путина в связи с изменением эпидемиологической обстановки в стране.

Как отметил Песков, перечень поручений был выпущен по итогам пленарного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей еще в конце прошлой недели. И первые два пункта как раз касались законопроекта о QR-кодах.

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