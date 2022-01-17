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В «Единой России» призвали обдуманно реагировать на ситуацию с COVID-19

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Число заболевших COVID-19 будет возрастать, в связи с этим необходимо обстоятельно и обдуманно рассматривать возможность новых ограничительных мер, вызванных эпидемиологической ситуацией. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании президиума фракции партии в Госдуме, его заявление опубликовано на сайте партии.

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Таким образом в партии прокомментировали решение отложить рассмотрение во втором чтении законопроект о QR-кодах.

«Мы видим, что происходит в мире и как ситуация развивается у нас в стране — сегодня на утро 30 тыс. заболевших. Доминирующим штаммом становится «Омикрон», и в этой связи надо очень обдуманно подходить к мерам государственного реагирования. О чем мы с правительством и договорились. Первоочередная задача «Единой России» и всего депутатского корпуса — сосредоточить усилия на оказании помощи врачам, гражданам и всем, кто больше всего в ней нуждается. То есть том, чем мы занимались без малого два пандемийных года», — рассказал Турчак.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что несколько пунктов про законопроект о QR-кодах уберут из списка поручений президента РФ Владимира Путина в связи с изменением эпидемиологической обстановки в стране.

Как отметил Песков, перечень поручений был выпущен по итогам пленарного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) еще в конце прошлой недели. И первые два пункта как раз касались законопроекта о QR-кодах.

На такое решение, по словам Пескова, повлияла новая волна заболеваемости COVID-19, а также новые характеристики штамма коронавируса «Омикрон».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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