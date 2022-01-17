Из перечня поручений Путина аннулируют пункты про законопроект о QR-кодах

Несколько пунктов про законопроект о QR-кодах уберут из списка поручений президента РФ Владимира Путина. Это связано с изменением эпидемиологической обстановки в стране. Об этом в понедельник, 17 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что перечень поручений был выпущен по итогам пленарного съезда РСПП еще в конце прошлой недели. И первые два пункта как раз касались законопроекта о QR-кодах.

«Связано это с тем, что действительно изменились эпидемиологические обстоятельства. Это было в свою очередь спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной «Омикрона», новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных. Поэтому вот эти вот 1 и 2 пункты, мы, конечно, их будем убирать, аннулировать», — рассказал Песков.

На прошлой неделе, 14 января, вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила, что правительство России приняло решение отложить на неопределенный срок рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах. По словам Голиковой, данный документ готовился как мера реагирования на распространение «Дельта»-штамма. Как отметила вице-премьер, «сейчас это будут новые вызовы».

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