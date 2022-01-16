Тарпищев оценил карьерные перспективы Джоковича после его депортации

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в воскресенье, 16 января, оценил перспективы карьеры действующего победителя теннисного турнира Australian Open Новака Джоковича после решения суда Австралии о его депортации и запрета на въезд в страну.

«Впереди еще год. Всё это утихнет потихоньку, а если он в соответствии с их законодательством исполнит всю нормативную базу, о которой говорится, он будет играть полноценно <…> Для него только потеря очков <…> Конечно, жалко Джоковича. Чехарда не спортивная», — заявил Тарпищев.

По словам президента ФТР, ситуация с депортацией спортсмена кажется ему весьма странной. Он добавил, что вряд ли Джокович поехал бы, зная о проблемах.

«Мы документов не видели. Насколько я его знаю, он же так просто не ехал в Австралию. Он же, значит, был уверен, что у него всё в порядке. <…> Меньше всего я виню Новака, потому что ясно, что он не мог не ехать, если знал, что у него всё в порядке. А те <…> Ему обидно пропускать турнир (Australian Open. — Ред.)», — приводит РЕН ТВ слова Тарпищева.

Ранее в этот день стало известно, что Джокович будет депортирован из Австралии. Виза спортсмена была аннулирована, поскольку власти не убедили причины медицинского отвода спортсмена от прививки против коронавируса, которая обязательна для всех участников турнира.

Теннисист заявил, что он крайне разочарован произошедшим. Он добавил, что ему нужно время, чтобы более детально высказаться о ситуации.

По словам британского теннисиста Энди Маррея, решение о депортации спортсмена из Австралии в преддверии «Большого шлема» — нехорошо для турнира, поскольку лучше, когда в нем принимают участие все ведущие игроки. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация ему не нравится.

Первый раз австралийские власти аннулировали визу Джоковича 5 января из-за ошибки при запросе на въезд. Спортсмен прилетел для участия в турнире Australian Open. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон указал, что в стране действуют равные и неоспоримые правила для въезда.

Сам теннисист 12 января заявил, что человеческий фактор стал причиной ошибки, допущенной в его документах. По его словам, галочка «нет» была ошибочно поставлена в ответе на вопрос, ездил ли он в другие страны за 14 дней до прибытия в Австралию.

15 января федеральный суд Австралии отложил рассмотрение новой апелляции Джоковича до 16 января. Отмечалось, что спортсмен до этого момента будет проживать в отеле для мигрантов, поскольку его виза на пребывание в стране была повторно аннулирована, но теннисист оспорил это решение властей.