Экс-первая ракетка мира Маррей высказался о депортации Джоковича

Решение о депортации первой ракетки мира Новака Джоковича из Австралии в преддверии «Большого шлема» — нехорошо для турнира, поскольку лучше, когда в нем принимают участие все ведущие игроки. Об этом 16 января заявил британский теннисист Энди Маррей.

«Для турнира это нехорошо. Лучше, когда все лучшие игроки принимают в нем участие. Возникнет много вопросов о том, что случилось, и обо всей ситуации, в которую попал Джокович», — цитирует его BBC.

Маррей подчеркнул, что сложившаяся ситуация ему не нравится.

«Я знаю его с 12 лет. Я его очень уважаю и много раз соревновался против него. Мне не нравится, что он попал в такое положение и содержится взаперти. Для всех ситуация кране неудобная. Кажется, что все произошло в последнюю минуту, поэтому дело приняло такой оборот и превратилось в бардак», — сказал британский теннисист.

Также он выразил надежду, что «такого не будет на других событиях и вообще больше это не повторится».

«Не хотел бы подобного для Новака и для тенниса. Надеюсь, все закончилось», — заключил Маррей.

Ранее в этот день стало известно, что Джокович будет депортирован из Австралии. Виза спортсмена была аннулирована, поскольку власти не убедили причины медицинского отвода спортсмена от прививки против коронавируса, которая обязательна для всех участников турнира.

Первый раз австралийские власти аннулировали визу Джоковича 5 января из-за ошибки при запросе на въезд. Спортсмен прилетел для участия в турнире Australian Open. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон указал, что в стране действуют равные и неоспоримые правила для въезда.

Сам теннисист 12 января заявил, что человеческий фактор стал причиной ошибки, допущенной в его документах. По его словам, галочка «нет» была ошибочно поставлена в ответе на вопрос, ездил ли он в другие страны за 14 дней до прибытия в Австралию.

15 января федеральный суд Австралии отложил рассмотрение новой апелляции Джоковича до 16 января. Отмечалось, что спортсмен до этого момента будет проживать в отеле для мигрантов, поскольку его виза на пребывание в стране была повторно аннулирована, но теннисист оспорил это решение властей.

Как заявила депутат городского парламента Белграда Драгиня Влк, причина скандала вокруг Джоковича в том, что он серб. Она отметила, что спорт используется в политических целях, а Запад не любит сербских и российских спортсменов.