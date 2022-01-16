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Депутат из Сербии назвала причиной скандала вокруг Джоковича его национальность

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Причина скандала вокруг теннисиста Новака Джоковича в том, что он серб. Такое заявление сделала депутат городского парламента Белграда Драгиня Влк в воскресенье, 16 января.

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«Очень жаль, что спорт используется в политических целях. Новак Джокович — лучший теннисист всех времен, и мы уверены, что справедливость победит. К сожалению, я не думаю, что это произошло бы, если бы он не был сербом», — заявила Влк «РИА Новости».

Запад не любит сербских и российских спортсменов, пояснила она.

«Сербия и весь мир надеются, что судебный исход будет положительным», — сказала депутат и поблагодарила жителей России, поддерживающих Джоковича.

Федеральный суд Австралии отложил рассмотрение новой апелляции сербского теннисиста Новака Джоковича до 16 января. Спортсмен до этого момента будет проживать в отеле для мигрантов, поскольку его виза на пребывание в стране была повторно аннулирована, но теннисист оспорил это решение властей.

Первый раз австралийские власти аннулировали визу Джоковича 5 января из-за ошибки при запросе на въезд. Спортсмен прилетел для участия в турнире Большого шлема Australian Open. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон указал, что в стране действуют равные и неоспоримые правила для въезда.

Сам теннисист 12 января заявил, что человеческий фактор стал причиной ошибки, допущенной в его документах. По его словам, галочка «нет» была ошибочно поставлена в ответе на вопрос, ездил ли он в другие страны за 14 дней до прибытия в Австралию.

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