Мужчина толкнул женщину под поезд в брюссельском метро

В Брюсселе 14 января молодой человек умышленно толкнул женщину на пути на станции метро Рожье прямо под идущий поезд, однако машинист сумел вовремя затормозить. Об этом 15 января сообщило местное издание The Brussels Times.

Женщине быстро помогли прохожие, они вытащили ее с путей назад на платформу. На место тут же вызвали полицейских и врачей. Женщину и машиниста поезда отвезли в больницу и отпустили после получения необходимой помощи.

«Машинист отреагировал очень хорошо, но он в таком же шоке, как и пострадавшая», — приводятся в материале слова представителя Общества межкоммунного транспорта Брюсселя Гая Саблона.

Произошедшее зафиксировала установленная в метро камера видеонаблюдения. Толкнув женщину, злоумышленник тут же убежал, но позже был арестован на другой станции.

Подозреваемый был допрошен следственным судьей и заключен под стражу за покушение на убийство. Следственный судья назначил психиатрическую экспертизу для проверки состояния мужчины.

Расследование инцидента продолжается, устанавливаются точные обстоятельства произошедшего и мотив подозреваемого.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что машинист поезда, под которым погиб мужчина на станции московского метро «Сходненская», получил психологическую травму. Отмечалось, что погибший пытался спасти пассажира от падения на пути. В результате под поездом оказались оба, при этом спасавший скончался, а другой участник инцидента выжил, скрылся и позже, но, по предварительным данным, покончил с собой.