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Представитель ВОЗ в РФ оценила распространение «Омикрон»-штамма

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Вспышка «Омикрона» в ЮАР и Великобритании спала так же резко, как началась. Специалисты ВОЗ еще наблюдают за поведением нового штамма, который быстро заменил предыдущие, даже «Дельту», которая вызвала резкий рост заболеваемости, заявила 15 января представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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Она рассказала, что «Омикрон» очень быстро идет с запада на восток Европейского региона, и надо быть очень осторожными с этим вариантом коронавируса.

«Есть доказательства тому, что «Омикрон» менее тяжелый вариант болезни, но это не значит, что он несерьезный. В странах с широким охватом вакцинации старших групп населения с сопутствующими заболеваниями, заболеваемость была высокой. Первыми заболели дети, подростки, молодые люди, у которых коронавирус проходит без серьезных осложнений. Вакцинация точно защищает от тяжелого течения болезни и смерти. В странах, где охват вакцинации пожилого населения (от 60 лет с ожирением, гипертонией и диабетом) информация о влиянии «Омикрона» еще собирается», — отметила она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Вуйнович добавила, что полная вакцинация любой вакциной до шести месяцев защищает очень хорошо. Но эта защита со временем снижается.

«Есть и смертельные случаи от «Омикрона», о них сообщали Израиль, Великобритания, Германия. Но их значительно меньше, чем от «Дельты», — подчеркнула представитель ВОЗ.

Она также предположила, что коронавирус в будущем не исчезнет и станет эндемическим заболеванием, то есть характерным для определенного региона. В России и других странах пока пик эпидемии, и расслабляться рано. Даже с «Омикроном», который на первый взгляд выглядит не таким зловещим, как предыдущие штаммы.

Профессор Университета Джорджа Вашингтона ученый-вирусолог Константин Чумаков ранее в этот день заявил, что, по сравнению с ранними штаммами коронавируса заболевание COVID-19, вызванное штаммом «Омикрон», протекает в достаточно мягкой форме, а смертность значительно снизилась. Есть все шансы, что пандемия коронавируса скоро закончится.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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