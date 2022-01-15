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В Минцифры сообщили об усилении защиты аккаунтов на портале «Госуслуги»

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Служба поддержки портала «Госуслуги» усилила защиту аккаунтов пользователей. Об этом 15 января сообщает Минцифры России.

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«Служба поддержки портала госуслуг усилила защиту аккаунтов пользователей, данные в безопасности», — отметили в министерстве.

Ранее в этот день стало известно, что появилась новая схема обмана через портал «Госуслуги».

Мошенники звонят по телефону, представляясь сотрудниками портала, и предлагают привязать QR-код к странице пользователя «Госуслуг». Для этого злоумышленники присылают код по SMS и просят его назвать. Так они получают доступ к аккаунтам и узнают личные данные.

В ведомстве напомнили, что сотрудники портала никогда не звонят без спроса гражданам и не запрашивают их данные.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рекомендовал для защиты личных кабинетов использовать двухфакторную аутентификацию.

В 2022 году для дополнительной защиты данных граждан Минцифры планирует ввести обязательную (по умолчанию) двухфакторную идентификацию пользователей на портале «Госуслуг». Эксперты считают введение обязательной двухфакторной идентификации своевременной мерой, которая вписывается в общемировые тренды.

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