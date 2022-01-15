В Минцифры сообщили об усилении защиты аккаунтов на портале «Госуслуги»

Служба поддержки портала «Госуслуги» усилила защиту аккаунтов пользователей. Об этом 15 января сообщает Минцифры России.

«Служба поддержки портала госуслуг усилила защиту аккаунтов пользователей, данные в безопасности», — отметили в министерстве.

Ранее в этот день стало известно, что появилась новая схема обмана через портал «Госуслуги».

Мошенники звонят по телефону, представляясь сотрудниками портала, и предлагают привязать QR-код к странице пользователя «Госуслуг». Для этого злоумышленники присылают код по SMS и просят его назвать. Так они получают доступ к аккаунтам и узнают личные данные.

В ведомстве напомнили, что сотрудники портала никогда не звонят без спроса гражданам и не запрашивают их данные.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рекомендовал для защиты личных кабинетов использовать двухфакторную аутентификацию.

В 2022 году для дополнительной защиты данных граждан Минцифры планирует ввести обязательную (по умолчанию) двухфакторную идентификацию пользователей на портале «Госуслуг». Эксперты считают введение обязательной двухфакторной идентификации своевременной мерой, которая вписывается в общемировые тренды.